16 de fevereiro de 2026 às 20:00

Máscaras exuberantes e fatos elaborados marcam o Carnaval de Veneza

Centenas de participantes encheram a Praça de São Marcos, este domingo, com fatos e máscaras impressionantes, competindo pelo prémio de melhor mascarado do ano. A edição de 2026, inspirada nos Jogos Olímpicos de Inverno, voltou a transformar Veneza num palco de cor, criatividade e tradição.

