29 de setembro de 2025 às 17:43

Netanyahu já está reunido com Trump na Casa Branca

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu, esta segunda-feira, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. A reunião centra-se num plano de 21 pontos para o cessar-fogo em Gaza, que inclui a libertação de reféns e a retirada gradual israelita do enclave.

