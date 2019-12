A carregar o vídeo ...

O primeiro português a chegar à Síria após o início da guerra civil foi capturado pelas forças da coligação internacional. Esteve até ao último momento em Baghouz, com os mais radicais membros do grupo terrorista. Foi sniper e emir de um batalhão de combatentes ocidentais. Está num campo de detenção, paralisado e diz-se casado com Ângela Barreto, viúva do jihadista Fábio Poças.

16:27

Nero Saraiva, a história do mais perigoso jihadista português Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.