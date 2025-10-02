Sábado – Pense por si

02 de outubro de 2025 às 21:58

“Não vamos sair do dragão com sete pontos de atraso”, diz Rui Costa

"Não há nenhum campeonato que decida esta jornada. Temos tido vários episódios ao longo dos últimos anos de alguma distância do 1.º, 2.º e 3.º classificados, mas não me passa pela cabeça e não vou estar a pensar que o jogo não nos vai correr bem, porque não vamos sair do Dragão com 7 pontos de atraso", disse o presidente do Benfica em entrevista exclusiva ao NOW.

