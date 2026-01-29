Sábado – Pense por si

29 de janeiro de 2026 às 18:57

“Não quero ver ninguém morrer”: ‘Czar das fronteiras' quer evitar mais mortes em operações em Minneapolis

Tom Homan, o enviado especial da Admnistração norte-americana para as fronteiras, afirmou, esta quinta-feira, que os agentes federais vão concentrar-se em alvos que representam "ameaças à segurança pública e à segurança nacional”, enquanto continuam operações de imigração no Minnesota.

