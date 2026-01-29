Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de janeiro de 2026 às 19:15

Extorsão sexual dispara nas redes: André conta como foi

O português de 19 anos relata à SÁBADO como foi ameaçado, após conhecer uma mulher numa app de encontros e fazer uma videochamada íntima. As ameaças vieram depois, de uma rede das Filipinas. Casos como este multiplicam-se em Portugal: a APAV regista uma subida acima de 90%, entre 2024 e 2025.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente