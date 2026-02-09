Sábado – Pense por si

09 de fevereiro de 2026 às 08:02

Um carro e a chegada de Lady Gaga: a atuação de Bad Bunny no Super Bowl

A atuação do cantor porto-riquenho no intervalo do Super Bowl, que recebeu o Grammy de de Melhor Álbum do Ano, foi um dos momentos altos da final do campeonato de futebol americano, que consagrou os os Seattle Seahawks.

