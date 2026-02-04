Sábado – Pense por si

04 de fevereiro de 2026 às 10:38

“Não estávamos à espera”: moradora sobre Ribeira da Laje transbordar em Santo Amaro de Oeiras devido à chuva intensa

Populares já retiraram mobília das habitações para prevenir que água estrague os bens pessoais.

