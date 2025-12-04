Sábado – Pense por si

04 de dezembro de 2025

Nadadores de inverno enfrentam o mar Adriático há mais de 20 anos

Os membros da Associação Opatija Seagulls mergulham nas águas geladas da costa croata há mais de duas décadas. O grupo de nadadores defende os benefícios para a saúde e o espírito comunitário desta rotina.

