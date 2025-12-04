Sábado – Pense por si

Árvore de Natal do Rockefeller Center volta a iluminar Nova Iorque

Milhares de pessoas juntaram-se em Manhattan, nos EUA, para marcar, oficialmente, o início da época festiva na cidade. O famoso pinheiro do Rockefeller Center conta com mais de 50 mil luzes LED coloridas e uma estrela Swarovski de 400 quilos a enfeitar o topo.

