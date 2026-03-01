Sábado – Pense por si

01 de março de 2026 às 11:42

Mourinho sem rodeios: "Se Prestianni for culpado, comigo acabou"

O caso (e o castigo) Prtestianni-Vini Jr. continua a fazer correr muita tinta e José Mourinho foi taxativo quanto às consequências que o argentino pode vir a ter de enfrentar caso se prove a sua culpa. Com muitos 'ses' à mistura, e sempre com presunção de inocência, o treinador do Benfica não se poupou na resposta na conferência de imprensa deste domingo.

