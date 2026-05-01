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01 de maio de 2026 às 09:30

Infantino tentou juntar Israel e Palestina no Congresso da FIFA e o resultado foi este

O Congresso da FIFA ficou marcado por um momento algo tenso entre o responsável palestiniano e israelita, provocado por uma tentativa de Gianni Infantino em criar uma situação de comunhão entre os dois países. Jibril Rajoub, o presidente da Federação Palestiniana de Futebol, não gostou, recusou cumprimentar Basim Sheikh Suliman, o 'vice' israelita, e deixou bem claras a Infantino as suas diferenças com o responsável contrário.

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