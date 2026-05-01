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01 de maio de 2026 às 13:30

Grupo de pessoas nas Filipinas marcha numa manifestação do Dia do Trabalhador

Grupo de pessoas nas Filipinas marcha em manifestação do Dia do Trabalhador Os trabalhadores de Manila, capital das Filipinas, marcham nesta sexta-feira, Dia do Trabalhador, para apelar à paz, salários mais altos e melhores condições de trabalho, após o aumento de custos de energia e da diminuição de poder de compra associados à guerra no Irão.

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