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01 de maio de 2026 às 09:00

Primeiro voo direto entre EUA e Venezuela em sete anos aterra em Caracas

O primeiro voo comercial direto entre os Estados Unidos e a Venezuela desde 2019 aterrou em Caracas, marcando o regresso das ligações aéreas entre os dois países após anos de suspensão.

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