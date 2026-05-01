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01 de maio de 2026 às 13:27

Varandas: "Críticas? Quero que percebam que jamais decidirei como adepto"

Frederico Varandas explicou esta sexta-feira a renovação do contrato de Rui Borges até 2028 (com mais uma de opção), salientando que, enquanto for presidente do Sporting, nunca tomará decisões enquanto "adepto".

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