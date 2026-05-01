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01 de maio de 2026 às 13:29

Varandas irónico sobre departamento médico do Sporting: "Tenho de mandar todos embora. É competência a mais"

Questionado sobre as lesões que têm afetado o plantel do Sporting, Frederico Varandas foi irónico e anunciou que três elementos do departamento médico receberam convites de clubes do top-5 da Premier League.

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