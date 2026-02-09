Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de fevereiro de 2026 às 07:38

Germano Almeida: Ventura teve um "resultado parecido" ao de Seguro na primeira volta

"Tendo em conta os votos que ainda faltam, das localidades [onde as eleições] foram adidas para a próxima semana, é de admitir que Ventura chegue mais ou menos a esse valor", destaca Germano Almeida, no NOW.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente