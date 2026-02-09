Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de fevereiro de 2026 às 00:41

“Esta eleição tem dois vencedores e uma nota de rodapé”: Celso Filipe analisa resultados das presidenciais

Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios, analisa os resultados da segunda volta das presidenciais, destacando a eleição de António José Seguro, a votação de André Ventura e os recados deixados pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente