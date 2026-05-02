Mourinho: «Este jogo diz muito do que foi este campeonato. Agora vamos tentar o milagre de ficar à frente do Sporting»

O Benfica empatou em casa do Famalicão e pode esta jornada ser apanhado pontualmente pelo Sporting, ainda que as águias tenham vantagem no confronto direto.

No final do encontro, à Sport TV, José Mourinho deu espaço para apenas uma pergunta, dando os parabéns ao FC Porto "por ser um justo campeão", mas também aos seus jogadores "pela bravura" demonstrada durante toda a temporada, "em especial hoje". Sobre a arbitragem de Gustavo Correia, José Mourinho disse que o duelo de hoje disse "muito do que foi este campeonato".

"A minha avaliação é que já que estamos a chegar ao final do campeonato, é dizer que este jogo diz muita coisa do que foi este campeonato. Quero dar os parabéns ao FC Porto por ser um justo campeão, quero dar os parabéns aos meus jogadores pela bravura até hoje, em especial hoje. E vamos com tudo para tentar o milagre de ficar em 2.º lugar e vai à frente do Sporting. Acho que vamos conseguir", disse o técnico do Benfica, que abandonou de seguida a flash-interview da Sport TV.