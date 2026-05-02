Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de maio de 2026 às 16:30

Israel divulga imagens de destruição de aldeias no sul do Líbano

Segundo as forças armadas israelitas, o vídeo mostra a destruição de zonas do grupo Hezbollah no sul do Líbano. As autoridades afirmaram que a força aérea destruiu o estádio da cidade após terem descoberto que "estava armadilhado”.

Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30