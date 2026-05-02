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02 de maio de 2026 às 15:47

FC Porto pode sagrar-se campeão este sábado no jogo com o Alverca e adeptos esperam para ver a equipa

A noite pode ser de festa na Invicta este sábado. O FC Porto pode sagrar-se campeão nacional diante do Alverca e os adeptos esperam junto do hotel para ver a equipa.

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