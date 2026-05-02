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02 de maio de 2026 às 16:02

Beckham filmou Victoria no ginásio, elogiou-lhe o cabelo mas filmou... outras partes

É mais um daqueles momentos que deixa os seguidores de David e Victoria Beckham a rir às gargalhadas! O antigo internacional inglês - que celebra este sábado 51 anos - apanhou a mulher a treinar no ginásio e filmou a ex-Spice Girl no momento dos seus pull-ups (elevações): à medida que ia registando as imagens do exercício e elogiando o seu cabelo, gravava... outros planos! "Enquanto um de nós trabalha arduamente no ginásio...", escreveu Victoria na legenda do vídeo que partilhou no Instagram e que recolheu rapidamente centenas de elogios... e divertidos comentários.

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