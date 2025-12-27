Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de dezembro de 2025 às 10:44

Mourinho confirma chegada de Sidny Cabral ao Benfica e atira: "Como hoje estou numa de porreiro..."

José Mourinho abordou este sábado, na antevisão ao jogo com o Sp. Braga, o mercado de janeiro, confirmando a chegada de Sidny Cabral, do Estrela da Amadora, ao Benfica. O treinador dos encarnados falou, também, da influência que o jogador pode ter em Banjaqui e José Neto.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)