07 de fevereiro de 2026 às 17:16

Bombeiro morre em serviço junto ao rio Caia devido ao mau tempo

José Valter Canastreiro tinha 46 anos e morreu ao tentar atravessar uma área alagada na Estrada Nacional 373, caindo numa zona mais profunda e ficando totalmente submerso.

