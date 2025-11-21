Sábado – Pense por si

21 de novembro de 2025 às 12:28

Miss México vence edição polémica do concurso Miss Universo

Fátima Bosch Fernández, do México, foi coroada Miss Universo 2025, esta sexta-feira, em Banguecoque, na Tailândia. A jovem venceu edição conturbada da concurso, marcada por polémicas e tensão nos bastidores.

