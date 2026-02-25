Sábado – Pense por si

25 de fevereiro de 2026 às 18:05

PAN apela à criação de uma Secretaria de Estado dedicada aos problemas climáticos e proteção animal

Inês Sousa Real refere ainda que o país precisa de "mecanismos fiscais que aliviem as famílias que tenham que reconstruir as habitações", na sequência das consequências do mau tempo.

