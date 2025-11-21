Sábado – Pense por si

21 de novembro de 2025 às 21:43

Miss México vaiada no momento em que recebe coroa de Miss Universo

Uma multidão de aplausos e protestos ecoou pelo Impact Challenger Hall, na Tailândia, esta sexta-feira, quando a mexicana Fátima Bosche foi coroada Miss Universo 2025, numa edição marcada por polémicas e tensão nos bastidores.

