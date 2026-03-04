Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
04 de março de 2026 às 13:40

Milhões de pessoas celebram o festival Holi na Índia

As cores tomaram conta das ruas da cidade de Ahmedabad, na Índia, onde, esta quarta-feira, milhares de pessoas celebraram o festival Holi, espalhando pó colorido ao som de música tradicional para dar as boas-vindas à primavera e festejar a vitória do bem sobre o mal.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente