04 de outubro de 2025 às 17:23Associated Press

Milhares marcham em Londres pelo fim da guerra em Gaza

As ruas da capital britânica encheram-se de manifestantes que pedem o cessar-fogo imediato em Gaza. A marcha decorreu de forma pacífica, mas terminou com várias detenções após confrontos isolados com a polícia.

