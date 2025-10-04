Sábado – Pense por si

Cientistas descobrem nova forma de vida nas profundezas do Atlântico Sul

Uma missão científica confirmou a existência de organismos vivos a cerca de 1 200 metros de profundidade, ao largo do Uruguai. A descoberta poderá contribuir para novos estudos sobre adaptação e ecossistemas extremos.

