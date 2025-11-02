Sábado – Pense por si

02 de novembro de 2025 às 16:20

México inicia Dia dos Mortos homenageando as crianças

No início do Dia dos Mortos, o país enche-se de cores e oferendas para celebrar as “Almas das Crianças”. Altares, doces e flores lembram os pequenos que partiram, numa mistura de emoção, cultura e tradição.

