12 de outubro de 2025 às 11:10

Menina salva o irmão com manobra de primeiros socorros

A jovem norte-americana Leah evitou uma tragédia, no Texas, ao salvar o irmão mais novo que se engasgava, enquanto brincavam num trampolim. A menina reagiu de imediato e aplicou a manobra de Heimlich, que tinha aprendido com a mãe.

