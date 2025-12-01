Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de dezembro de 2025 às 23:15

"Marcelo Rebelo da Sousa está bem mas é previsível que fique internado nos próximos dias"

Maria João Baptista, presidente do conselho de administração do hospital São João afirmou que o procedimento cirúrgico tem um risco "relativamente baixo".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)