31 de janeiro de 2026 às 12:45

Manifestantes juntam-se a greve nacional contra as políticas de imigração de Trump

Em Kansas City, manifestantes saíram à rua para apoiar uma greve nacional contra as políticas de imigração do Presidente Donald Trump. A mobilização incluiu protestos e faixas críticas às medidas que, segundo os participantes, afetam imigrantes e comunidades locais.

