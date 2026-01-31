Sábado – Pense por si

Cão de terapia alegra pacientes em unidade de cuidados paliativos na Austrália

Um cão de terapia visita regularmente uma unidade de cuidados paliativos, proporcionando conforto e momentos de alegria aos pacientes. A presença do animal tem sido destacada por familiares e profissionais de saúde como um apoio emocional importante nestes cuidados.

