15 de novembro de 2025 às 12:18

Mais de 20 feridos na sequência de explosão no sul de Buenos Aires

Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas na sequência de uma explosão, seguida de incêndio, na sexta-feira, numa zona industrial da localidade de Ezeiza, a sul de Buenos Aires, de acordo com as autoridades.

