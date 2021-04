14:53

Luzes e cânticos em mais uma noite de protestos pela morte de Duante Wright

As ruas da cidade de Brooklyn Center, no estado norte-americano do Minnesota, voltaram a encher-se, pela terceira noite consecutiva, em protesto pela morte do jovem afro-americano Duante Wright, baleado por uma agente da polícia durante uma operação de trânsito. A agente e o chefe da polícia já se demitiram.