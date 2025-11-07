Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de novembro de 2025 às 22:03

De mãos dadas e sorridentes: líderes mundiais posam para ‘foto de família’ na COP30

Os líderes mundiais que se encontram em Belém, no Brasil, para participar na cimeira do clima da ONU, posaram, esta sexta-feira, para uma ‘foto de família’. Os líderes dos três países mais poluentes, China, EUA e Índia, estiveram ausentes das reuniões preliminares da COP30.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente