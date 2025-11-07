Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de novembro de 2025 às 15:04

"Barulho ensurdecedor": Cláudia Rosenbusch sobre corridas ilegais de carros, o novo Repórter Sábado

No NOW, Cláudia Rosenbusch afirmou que a investigação começou com a chegada de queixas de moradores que, segundo a jornalista, denunciaram à polícia a presença de "um grupo de muitas motas" a circular "pela marginal", todas as quintas-feiras.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.