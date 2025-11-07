Sábado – Pense por si

07 de novembro de 2025

“Vamos agir em conjunto em vez de falharmos separadamente”: Pedro Sánchez apela à cooperação na COP30

O primeiro-ministro espanhol pediu, esta sexta-feira, aos líderes mundiais presentes na cimeira do clima da ONU, para que tomem medidas urgentes contra as mudanças climáticas, alertando que as temperaturas globais podem subir mais de dois graus Celsius na próxima década.

