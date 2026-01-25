Sábado – Pense por si

25 de janeiro de 2026 às 15:11

Luís Tomé: "Futuramente passaremos a ter uma verdadeira guerra civil nos EUA. O clima está lá"

"A pretexto para impor a sua política de anti-imigração - e se calhar com uma agenda secundária associada - vai buscar uma lei do século XVIII contra invasão. Ele viola tudo o que é lei. (...) Estamos numa pré-guerra civil", diz Luís Tomé sobre o Presidente Donald Trump, num momento em que as tensões nos Estados Unidos aumentam cada vez mais.

