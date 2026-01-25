Sábado – Pense por si

25 de janeiro de 2026

General de topo da China sob investigação por suspeitas de violações da disciplina e da lei

O general mais graduado das Forças Armadas chinesas, Zhang Youxia, está a ser investigado por suspeita de graves violações da disciplina e da lei, informou o Ministério da Defesa no sábado. Zhang é a mais recente figura a cair numa longa purga de oficiais militares.

