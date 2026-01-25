Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
25 de janeiro de 2026 às 14:10

Cocktails molotov lançados contra o parlamento da Albânia durante confrontos em manifestação da oposição

Confrontos começaram no sábado após um protesto da oposição, organizado pelo Partido Democrático da Albânia, em frente aos edifícios do governo e ao parlamento.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)