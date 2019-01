A carregar o vídeo ...

Em entrevista à CMTV, o deputado do PSD que desafia a liderança do PSD considera que as associações que o ligam à maçonaria são um "exercício lamentável" de quem lhe quer criar problemas de afirmação política.

Luís Montenegro: "Não sou maçon nem tenho nenhuma ligação à Maçonaria"













