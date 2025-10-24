Sábado – Pense por si

24 de outubro de 2025 às 15:58

PCP defende que alterações à lei da nacionalidade "significam um retrocesso”

Para a líder parlamentar, “em alguns aspetos, [a lei] é pior que a proposta inicial que foi apresentada pelo Governo na Assembleia da República”.

