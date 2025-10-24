Sábado – Pense por si

24 de outubro de 2025 às 14:53

Jogadores e treinadores da NBA detidos em escândalo de apostas. O que está em causa?

Cerca de 30 pessoas foram detidas, entre eles o técnico do Portland, Trail Blaz, e um jogador dos Miami Heat, no âmbito de uma investigação do FBI sobre apostas ilegais. O jornalista da AP Tim Reynolds explica o caso.

