24 de outubro de 2025 às 15:58

Livre critica PSD por não falar com todos os partidos da Assembleia da República

O parlamento aprovou esta sexta-feira o a aumento da residência mínima para a obtenção da nacionalidade de cinco para sete anos, para cidadãos de países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e para dez anos, para cidadãos de outros países.

