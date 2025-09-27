Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de setembro de 2025 às 13:04

Luís Filipe Vieira vaiado na AG pelos sócios do Benfica

Estádio da Luz é hoje palco de Assembleias Gerais no Benfica. Serão discutidos o relatório de contas e o regulamento eleitoral.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)