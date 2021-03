Há 28 minutos

Luaty Beirão e Pedro Coquenão juntos numa nova batida

O rapper e ativista Luaty Beirão e o produtor musical Pedro Coquenão (Batida) unem-se para formar IKOQWE, uma dupla que mistura eletrónica, hip-hop e música tradicional angolana. Coquenão fala sobre as origens desta banda que acaba de lançar o seu primeiro disco, The Beginning, the Medium, The End and The Infinite