19 de fevereiro de 2026 às 15:29

Kim Jong-un conduz lançador de rockets com capacidade nuclear

O líder supremo da Coreia do Norte esteve, esta quarta-feira, ao volante de um lançador de rockets numa exibição que mostrava várias maquinarias pesadas.

